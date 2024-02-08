Посольство КНР заявило, что США проводят кибератаки против союзников

Американской стороне следует задуматься о себе, а не обвинять других, отметил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят кибератаки против своих союзников и других стран, Вашингтон не должен обвинять других в киберпреступлениях. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать утверждения, согласно которым китайские хакеры на протяжении пяти лет внедрялись в компьютерные сети критически важных инфраструктурных объектов США.

"Мы обратили внимание на то, что сегодня компания 360 Digital Security Group опубликовала аналитический отчет о потенциале США по созданию угроз кибербезопасности и аналитический отчет о соответствующих американских группах по целенаправленной устойчивой угрозе, в котором подробно раскрывается реализация правительством США стратегии киберсдерживания в глобальном масштабе и неизбирательные кибератаки против союзников США и других стран. Американской стороне следует задуматься о себе, а не обвинять других", - отметил китайский дипломат.

По его словам, "Китай не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров". "Мы выступаем против любых беспочвенных выпадов и обвинений в адрес Китая. Китай - одна из главных жертв кибератак. Мы занимаем твердую позицию против всех форм кибератак и прибегаем к законным методам борьбы с ними", - указал Лю Пэнъюй.

Как утверждал ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад американской разведки, хакеры из КНР готовили "сокрушительную кибератаку", способную вызвать перебои в подаче воды и электроэнергии на территории Соединенных Штатов. Таким образом Пекин якобы готовился воспрепятствовать попыткам Вашингтона помешать "вторжению Китая на Тайвань". Американские чиновники пока не видят свидетельств того, что Пекин действительно намерен задействовать хакеров, чтобы нанести удар по критической американской инфраструктуре, но не исключают, что это возможно, сообщил CNN.