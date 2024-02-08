СМИ: в Багдаде в результате атаки беспилотника погибли не менее четырех человек

Мишенями могли стать два крупных командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", сообщает телеканал телеканал Al Hadath со ссылкой на источники

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли вследствие удара беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в силах безопасности.

По их данным, мишенями могли стать два крупных командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений. Один из них был известен как Абу Бакир ас-Саиди: именно он, согласно источникам Al Hadath, стоял за атакой на объект США в Иордании близ границы с Сирией. Тогда погибли 3 военнослужащих, 40 получили ранения. Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу, что именно США осуществили удар по Багдаду, позже Центральное командование ВС США подтвердило причастность Вашингтона к инциденту.

Ранее в четверг информационный портал Shafaq News утверждал, что в легковом автомобиле, атакованном беспилотником, находились три человека, чьи личности пока не установлены. В соседнем районе примерно в то же время подвергся бомбардировке склад с боеприпасами, принадлежавший силам шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Городские власти перекрыли дороги в восточных частях Багдада, туда стягивают дополнительные силы безопасности. Сообщается также, что правоохранительные органы блокируют подъезды к так называемой зеленой зоне в центре Багдада, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии.

Согласно заявлению иракских сил безопасности, которое приводит агентство INA, "7 февраля в 21:35 на востоке Багдада произошел инцидент, в результате которого сгорел легковой автомобиль, все находившиеся внутри погибли". Силовики также отмечают, что подробности случившегося выясняются, на место уже прибыли члены опергруппы, которые приступили к расследованию.