Пакистан сообщил о планах на долгосрочное сотрудничество с Россией

Зампред Сената республики Мирза Мухаммад Африди также отметил важность помощи Москвы в привлечении инвестиций в экономику Исламабада

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Пакистан стремится к долгосрочному и многогранному сотрудничеству с Россией в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, энергетика, оборона. Об этом в среду заявил заместитель председателя Сената (верхняя палата парламента) Пакистана Мирза Мухаммад Африди в ходе общения с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководителем группы по сотрудничеству СФ с Сенатом республики Владимиром Чижовым.

Как сообщает пресс-служба Сената, Африди также подчеркнул важность российской помощи в привлечении инвестиций в экономику Пакистана посредством механизма SIFC (специального совета по содействию инвестициям).

Заместитель председателя Сената обозначил, что Исламабад и Москва "имеют много общего и желают иметь прочные институциональные связи, межпарламентские отношения и межличностные контакты для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества".

Чижов находится в Пакистане в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах.

Голосование за кандидатов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана и провинциальные законодательные органы начнется в 08:00 (06:00 по мск). Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.