В КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей

Президиум Верховного народного собрания КНДР принял указ единогласно, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Президиум Верховного народного собрания (ВНС) КНДР в ходе состоявшейся 7 февраля пленарной сессии проголосовал за упразднение всех имеющихся соглашений об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"На пленарной сессии единогласно был принят указ Президиума ВНС об упразднении закона КНДР об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи, закона КНДР об особой зоне международного туризма Кымгансан и правилах их исполнения, соглашений, связанных с межкорейским экономическим сотрудничеством", - говорится в сообщении агентства.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР в горах Кымгансан начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Компания Hyundai Asan вложила в него около $680 млн, выстроив там отели и служебные здания, а также необходимую инфраструктуру.

В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей не последовало.