Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов

Самовыдвиженец Захид Орудж набрал 2,19%, оказавшись на втором месте

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в среду в республике, с 92,05% голосов. Такие данные озвучил в эфире телеканала AzTv глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов по итогам обработки протоколов с более чем 93% избирательных участков.

На втором месте с 2,19% депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж.

Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, депутат парламента и лидер партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 1,76%, лидер партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев получил - 0,8%, лидер партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,67%, самовыдвиженец, бывший лидер Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев - 0,53%.

По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 76,73%, в них приняли участие 4 971 032 из 6 478 840 зарегистрированных избирателей. На прошлых выборах в 2018 году этот показатель составил 74,5%.

Выборы на всей территории страны

Главной особенностью этих выборов стало то, что они впервые в истории Азербайджана проводились на всей территории страны, включая возвращенные под контроль Баку районы Карабаха. В Карабахе было открыто 26 избирательных участков, а в списках для голосования зарегистрированы 23 тыс. человек. По данным ЦИК, явка там стала одной из самых высоких по стране. В Ханкенди (армянское название - Степанакерт, использовалось во время существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики) уже через два часа после начала выборов проголосовали порядка 30% избирателей.

Именно в Ханкенди приехал утром Ильхам Алиев с семьей, чтобы проголосовать на местном избирательном участке. Обычно он голосует на участке в школе №6 в Баку. Однако в этот раз азербайджанский лидер символически выбрал для этого Ханкенди, где 15 октября 2023 года он поднял государственный флаг Азербайджана в знак полного восстановления контроля Баку над Карабахом.

Поздравления от соперников и коллег

Первыми из мировых лидеров Алиева поздравили президенты Белоруссии и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Они позвонили ему по телефону сразу после того, как в Баку закрылись избирательные участки и были объявлены данные экзитполов. Затем с азербайджанским лидером поговорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первым и пока единственным из лидеров стран ЕС поздравил Алиева премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом во время председательства его страны в ЕС во второй половине года.

Сразу после того как ЦИК республики объявил первые официальные данные по итогам обработки протоколов с 54,47% избирательных участков, Алиева поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, который направил ему телеграмму.

Поздравили действующего президента с победой и все шестеро его соперников на этих выборах, признав таким образом свое поражение. Они отметили, что не имеют оснований оспаривать итоги голосования.

Высокая явка

Наблюдатели и члены избирательных комиссий отмечали особое настроение голосующих. Как ранее сообщила ТАСС депутат азербайджанского парламента Малахат Ибрагимгызы, многими гражданами эти выборы воспринимаются как праздник и возможность выразить уважение и благодарность действующему главе государства за возвращение под контроль Баку Карабаха.

На избирательных участках с самого открытия образовывались очереди из желающих выполнить свой гражданский долг. Порой людям приходилось ждать на улице, так как помещения не вмещали всех пришедших. При этом голосование проходило спокойно и на высоком организационном уровне, что отметили наблюдатели, в частности генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий на этих выборах миссию наблюдателей от Содружества.

В свою очередь в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ отметили праздничную атмосферу на этих выборах. Как подчеркнул координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Жакип Асанов, избиркомы всех уровней провели большую подготовительную работу, чтобы все прошло спокойно и в полном соответствии с законодательством страны.

Еще одной особенностью прошедших выборов стала активность избирателей. Это отмечали и наблюдатели, и члены участковых избиркомов. В Азербайджане нет порога явки, но традиционно на президентских выборах она составляет более 70%. Однако сегодня на участки пришли даже те, кто раньше предпочитал остаться дома в "лишний" выходной, который всегда объявляется в день выборов. Как рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, который работал в составе миссии наблюдателей от МПА СНГ, в этот раз среди избирателей было очень много молодежи.

После закрытия избирательных участков в 19:00 (18:00 мск) 7 февраля три организации, проводившие экзитполы в течение дня, объявили их результаты, по которым Ильхам Алиев набирал порядка 92-93% голосов. После этого сотни людей с флагами и портретами действующего главы государства вышли на улицы Баку праздновать его победу. Они танцевали, скандировали лозунги и устраивали импровизированные автопробеги. На площади перед центром Гейдара Алиева прошел концерт. Как передавало местное телевидение, аналогичная ситуация наблюдалась по всей стране, включая Карабах. В городе Шуша состоялся фейерверк, также отмечали победу Алиева жители Физули и Ханкенди.

Нарушений нет

Как сообщил утром в эфире азербайджанского телевидения Мазахир Панахов, ЦИК не зафиксировал нарушений в ходе избирательной кампании. По окончании голосования, когда все участки были закрыты, а избиркомы приступили к подсчету голосов, Тайсаев сообщил ТАСС, что наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Свои предварительные оценки хода голосования миссии международных наблюдателей представят утром 8 февраля.