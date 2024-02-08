В Пакистане пройдут парламентские выборы

Наиболее перспективными политобъединениями являются Пакистанская мусульманская лига Наваза и Пакистанская народная партия

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Выборы в Национальное собрание Пакистана (нижнюю палату парламента), а также законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва пройдут в четверг на фоне участившихся террористических нападений. На места в Национальном собрании претендуют около 5 тыс. кандидатов, на места в региональные законодательные органы - порядка 12 тыс. человек. Зарегистрировано порядка 160 партий и объединений.

Так как предыдущий состав Нацсобрания был распущен досрочно, в соответствии с конституцией республики всеобщее голосование должны были провести в течение 90 дней с даты роспуска, то есть в начале ноября 2023 года. Тем не менее из-за утверждения в августе 2023 г. новой переписи населения, согласно которой число граждан Пакистана увеличилось с 213,2 млн человек до 241,5 млн, избирательная комиссия страны была вынуждена отложить выборы на более поздний срок для внесения изменений в состав избирательных округов и общее число мест в парламенте. В Национальное собрание в этом году будет избрано 336 депутатов (в последнем созыве было 342).

В качестве предварительного периода проведения голосования был заявлен конец января - начало февраля 2024 года. Впоследствии дата всеобщих выборов, 8 февраля 2024 года, была утверждена высшей судебной инстанцией Пакистана - Верховным судом, чье решение в итоге стало основополагающим для избиркома страны и временного правительства во главе с премьер-министром Анвааром-уль-Хаком Какаром.

О террористической угрозе

Последние полгода на территории Пакистана, главным образом в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, заметно возросла интенсивность террористических атак. Ранее целями экстремистов преимущественно были военнослужащие, сотрудники служб безопасности исламской республики и представители правоохранительных органов. По мере приближения даты голосования террористы сосредоточились на местных политических деятелях. Так, 6 февраля кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Сайед Зульфикар Али Шах подвергся вооруженному нападению и получил ранения. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат, связанный с центристской партией "Движение за справедливость" (ДЗС), Рехан Зеб Хан. 30 января похожее нападение в этом же регионе было совершено на двух представителей левоцентристской Пакистанской народной партии. В тот же день в результате взрыва на митинге партии ДЗС в провинции Белуджистан погибли четыре человека.

В связи с ухудшением ситуации в области безопасности Сенат (верхняя палата парламента) принял несколько резолюций о переносе выборов, которые не имеют обязательной силы. Однако избирательная комиссия отвергла рекомендации верхней палаты, признав позднее, что более половины избирательных участков (свыше 46 тыс. из 90,6 тыс.) могут стать объектами для нападений террористов. В связи с этим для обеспечения безопасности проведения выборов были привлечены дополнительные подразделения ВС республики.

Как отмечал в начале января 2024 года и. о. министра информации Пакистана Муртаза Соланги, ситуация в области безопасности в Пакистане в настоящее время "намного лучше, чем была в 2008 и 2013 годах". При этом политик подчеркнул нацеленность переходного правительства провести всеобщие выборы в запланированные сроки.

О фаворите

Наиболее перспективными политобъединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига Наваза (ПЛМ-Н) и Пакистанская народная партия. Пользующееся высоким уровнем поддержки населения исламской республики Движение за справедливость временно не имеет возможности заявлять кандидатов на голосование, пока не проведет внутрипартийные выборы в соответствии с требованиями избирательной комиссии. В связи с этим функционеры ДЗС заявляются на текущее голосование в качестве независимых кандидатов.

С учетом происходящих в последнее время событий вокруг знаковых фигур политического пространства Пакистана складывается впечатление, что наибольшими шансами возглавить новое правительство обладает лидер и основатель ПМЛ-Н Наваз Шариф. Политик трижды был премьер-министром исламской республики - в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 гг. Затем несколько лет провел в вынужденной эмиграции из-за коррупционных обвинений на родине. 21 октября 2023 года Шариф с триумфом вернулся в Пакистан и в течение следующих четырех месяцев добился оправдания по всем делам в его отношении, благодаря чему получил возможность официально возобновить свое участие в политической жизни страны, в частности баллотироваться в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Помимо богатого политического и управленческого опыта, Шариф, как считается, пользуется поддержкой высшего военного руководства Пакистана, в частности командующего армией генерала Асима Мунира, благодаря чему в принципе стало возможно возвращение политика на родину.

Наряду с решением судебных вопросов Шариф в октябре - декабре 2023 года также был замечен за проведением рабочих встреч с лидерами крупных региональных партий в целях формирования политического альянса. Так, союзниками ПМЛ-Н в преддверии парламентских выборов стали "Джамиат-Улема-е-Ислам" (Хайбер-Пахтунхва), "Движение Муттахида Кауми" (Синд), "Народная партия Белуджистана" (Белуджистан) и "Истехкам-е-Пакистан парти" (Пенджаб). Примечательно, что перечисленные политобъединения в пакистанском обществе считаются лояльными армейскому командованию исламской республики.

Несмотря на соображения о вероятном возвращении Шарифа к власти в Пакистане, существует немалый шанс того, что в случае высокой явки народ проголосует за независимых кандидатов, предложенных сохраняющим высокий уровень электоральной поддержки ДЗС. Партия экс-премьера Имрана Хана, если верить отдельным социологическим опросам, может получить приблизительно 70-80% от общего числа голосов граждан.

Коалиционное правительство вновь возглавит Пакистан

По единодушному мнению экспертов, ни одно из основных политобъединений исламской республики, а именно ПМЛ-Н, Пакистанская народная партия и Движение за справедливость, в настоящий момент не в состоянии набрать необходимое количество голосов для самостоятельного формирования правительства, они будут вынуждены либо создавать партийные альянсы с менее популярными партиями, либо договариваться между собой, как это уже происходило после вынесения вотума недоверия Хану и избрания Шахбаза Шарифа новым главой федерального кабмина. Тогда ПМЛ-Н и ПНП фактически разделили между собой наиболее значимые министерские портфели в правительстве. Подобный сценарий, вероятно, следует ожидать и по итогам текущих выборов.