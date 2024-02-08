Блинкен обсудил с Аббасом перспективы ближневосточного урегулирования

Госсекретарь США также заявил о приверженности Вашингтона наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом перспективы ближневосточного урегулирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, на встрече с Аббасом Блинкен отметил, что двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта привело бы к "устойчивому миру и безопасности". Госсекретарь США также заявил о приверженности Вашингтона наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Он также обсудил преимущества обновления палестинской администрации", - отмечается в документе. Кроме того, Блинкен подтвердил, что США выступают против принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа.

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился во французской столице с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телекомпании NBC, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников.