Венесуэла осудила ExxonMobil за рост нефтедобычи в регионе Гайана-Эссекибо

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что действия компании нарушают совместную декларацию, принятую в декабре 2023 года

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес решительно осудила планы увеличения нефтедобычи компании ExxonMobil на спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо.

"Венесуэла отвергает заявление президента филиала ExxonMobil Гайаны Алистера Раутледжа", который заявил о бурении новых скважин на неделимитированном морском шельфе Венесуэлы и Гайаны, указала в среду Родригес на свой странице в X (ранее Twitter).

"Эта энергетическая, транснациональная корпорация не только подрывает суверенитет Гайаны, управляет высшими органами власти этой страны, <…> но и намерена защищать свои незаконные операции в море на предстоящих к делимитации участках при военной поддержке США и соучастии Гайаны", - указала Родригес. Она подчеркнула, что действия ExxonMobil нарушают совместную декларацию, заключенную в декабре 2023 года по территориальному спору вокруг Гайаны-Эссекибо президентами Венесуэлы Николасом Мадуро и Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.

"Венесуэла не остановится в защите Эссекибо и будет отстаивать свои права при любых обстоятельствах", - заявила Родригес.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.