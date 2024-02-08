Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля ход операции в Газе

Энтони Блинкен также отметил необходимость принятия возможных мер для защиты мирного населения в анклаве

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом ход израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен отметил необходимость "принятия всех возможных мер для защиты мирного населения сектора Газа". Он также затронул в беседе перспективы освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Помимо этого, Блинкен высказался за создание полноценного палестинского государства и предоставление "Израилю гарантий безопасности".

Агентство AFP 28 января проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился во французской столице с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники консультаций, по данным телекомпании NBC, договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В анклаве с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 пленников.