Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также предположил, что необходимо помочь Киеву занять такую позицию, которая позволила бы "вести переговоры с позиции силы"

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал работать над дипломатическим решением ситуации на Украине и предложил ориентироваться при этом на Минские соглашения. Как он заявил в интервью редакционной группе Funke, это должно быть возможно при серьезных гарантиях безопасности для Киева.

"Не должно быть так, как было во времена Первой мировой войны с сотнями тысяч погибших. В этой связи правильно было бы подумать, как прийти к переговорному решению. И я думаю, что тут вполне можно ориентироваться на Минские соглашения. У них сейчас плохая репутация, но я считаю это несправедливым", - сказал Хойсген. При этом он не раскрыл свою мысль дальше.

Рассуждая об условиях для начала переговоров, он предположил, что необходимо "помочь Украине занять такую позицию, которая позволила бы ей вести переговоры с позиции силы". Глава конференции в очередной раз призвал отправить киевским властям больше военной помощи, включая ракеты Taurus.

"Одно должно быть ясно - для любого переговорного решения требуются прочные гарантии безопасности", - отметил он. По его мнению, одной из таких гарантий могло бы быть "вступление в НАТО".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежали Минские соглашения, предполагавшие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Несмотря на то, что Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" договоренностей.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.