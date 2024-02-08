Al Jazeera: не менее 14 палестинцев погибли в результате израильского обстрела в Газе

По сведениям телеканала, пятеро из числа погибших - дети

ДУБАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Не менее 14 человек были убиты, еще десятки ранены в результате обстрела жилых домов на юге сектора Газа Армией обороны Израиля. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате обстрела и подрыва двух жилых домов, совершенных израильскими военнослужащими в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, погибли по меньшей мере 14 палестинцев. Как отмечает телеканал, пятеро из числа погибших - дети. Также сообщается о большом количестве раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.