Красный Полумесяц сообщил о ранении двух человек в ходе обстрела больницы в Хан-Юнисе

Пациенты были ранены в результате прямого попадания в здание медучреждения из автомобилей ЦАХАЛ, отметили в организации

ДУБАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два пациента больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа получили ранения в результате обстрела медицинского учреждения со стороны израильских военных. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

"В больнице общества "Аль-Амаль" пострадали два пациента, получавших там лечение. Они были ранены в результате прямого обстрела [здания больницы] из автомобилей израильских оккупационных сил, расположенных во дворе и у ворот больницы в Хан-Юнисе", - указано в сообщении организации, опубликованном на ее странице в Х (ранее Twitter).

Там также сообщили, что палестинский медицинский центр "Аль-Амаль" и расположенный на его территории офис Палестинского общества Красного Полумесяца "остаются в осаде". "Осада израильских войск и постоянные обстрелы больницы продолжаются 17-й день подряд", - уточнили в обществе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.