Эксперт: США, Япония и Южная Корея пытаются защититься от ракет КНДР "порванным зонтиком"

В статье научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва такие попытки названы "всеобщим посмешищем"

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Система обмена информацией о ракетных пусках КНДР, которая действует между США, Республикой Корея и Японией, представляет собой "порванный зонтик, которым нельзя защититься от огневого града". Об этом говорится в статье научного сотрудника Института по делам Японии при МИД КНДР Ким Соль Хва.

"Враждебные силы красноречиво рекламируют, что с помощью данной системы обмена ракетной информацией обнаружили запуск нашей баллистической ракеты, но раскрылись такие факты, что они не успели до конца отследить ракету из-за ее исчезновения с радаров перед попаданием в цель, а разница в данных о дальности полета ракеты, опубликованных Японией и марионетками (Республика Корея - прим. ТАСС), достигла сотен километров, что стало всеобщим посмешищем", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) текст статьи.

"Нет необходимости рассказывать о том, что происки США, Японии и марионеток по обмену ракетной информацией совершаются по сценарию гегемонии США, пытающихся сфабриковать трехсторонний военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом реагирования на нашу "ракетную угрозу". Попытки защитить себя от огневого града порванным зонтиком - системой обмена ракетной информацией - это всего лишь несбыточные грезы", - констатирует автор.

По данным ЦТАК, 14 января в КНДР была успешно испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Для фиксации сведений об испытании была задействована трехсторонняя система экстренного обмена данными между вооруженными силами США, Южной Кореи и Японии. Она была введена в строй в декабре прошлого года.

Минобороны Японии тогда заявило, что ракета КНДР преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км и упала в Японском море. В то же время Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал, что дальность полета составила около 1 000 км.