В Пакистане начинаются выборы в нижнюю палату парламента

Избирательные участки будут принимать голоса до 15:00 мск

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и провинциальные законодательные органы начались в Пакистане. Об этом сообщает избирательная комиссия.

Ведомство информирует, что избирательные участки начали работу в 08:00 (06:00 мск) и будут принимать голоса до 17:00 (15:00 мск). Затем начнется подсчет голосов и направление результатов в главный офис избирательной комиссии в Исламабаде. Подсчет завершится 9 февраля в 02:00 (00:00 мск). Окончательные итоги выборов планируется огласить в 10:00 (08:00 мск).

Правом голоса обладают граждане Пакистана старше 18 лет: в 2024 году насчитывается свыше 128 млн избирателей.

Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.