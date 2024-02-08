Писательница Уильямсон объявила о выходе из президентской гонки в США

Она подчеркнула, что успела "внести свой вклад в большую историю"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Писательница Марианна Уильямсон, участвовавшая в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, объявила о приостановке предвыборной кампании и выходе из президентской гонки.

"Недавно я услышала слова о том, что закаты показывают, что конец тоже может быть прекрасным. И поэтому сегодня, несмотря на то что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту, - сказала Уильямсон в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале. - Мы говорили от имени тех, кто не может говорить за самих себя в обществе. Мы говорили от имени тех, чья жизнь рушится, хотя бы косвенно, из-за неудачной государственной политики. Мы говорили от имени тех, кто испытывает трудности из-за экологических кризисов, расовых кризисов, кризисов, связанных с преступностью, экономических кризисов. Мы делали все возможное, чтобы пролить немного света на очень темные времена".

По словам писательницы, хотя кампания и подошла к концу, она "внесла свой вклад в большую историю".

О намерении принять участите в борьбе за высший государственный пост Уильямсон объявила в марте 2023 года. Писательница ранее добивалась выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. На прошедших предварительных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина она набрала около 2% голосов.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. 25 апреля 2023 года действующих президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.