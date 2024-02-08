Politico: демократы хотят использовать концерты Тейлор Свифт для привлечения избирателей

Газета пишет, что такие шаги показывают, что партия находится в ослабленном положении в штате Флорида

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Члены Демократической партии США намерены использовать выступления популярной американской певицы Тейлор Свифт как площадку для предвыборной агитации в штате Флорида. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, демократы планируют провести мероприятия по регистрации избирателей на концертах певицы в Майами, а также организовать групповые прослушивания и караоке-вечеринки в честь выхода нового альбома Свифт, который ожидается в апреле. Представители партии намерены обратиться и напрямую к обладательнице премии Grammy, чтобы та использовала концерты в Майами в качестве платформы для обсуждения социальных проблем, на которых акцентируют внимание демократы.

Как отмечает Politico, подобные шаги со стороны партии демонстрируют ее ослабленное положение в колеблющемся штате, который теперь склоняется к поддержке республиканцев. Последние располагают большинством в законодательном собрании Флориды. На президентских выборах 2016 и 2020 годов в этом штате победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.