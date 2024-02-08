Глава Таджикистана поздравил Алиева с победой на президентских выборах

Эмомали Рахмон отметил, что Душанбе заинтересовано в развитии отношений с Баку

ДУШАНБЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, направив ему поздравительную телеграмму. Ее текст опубликован на сайте главы государства.

"Сердечно поздравляю вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Примите мои самые добрые пожелания по этому случаю", - говорится в послании. Рахмон подчеркнул, что переизбрание на высший государственный пост Азербайджана является еще одним подтверждением высокого доверия азербайджанского общества и поддержки стратегического курса "на поступательное социально-экономическое развитие страны, а также укрепление ее авторитета на международной арене".

Таджикский лидер подчеркнул "весомый личный вклад в укрепление и углубление таджикско-азербайджанских отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества" и выразил заинтересованность в их дальнейшем всестороннем развитии. "Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем продвигать многоплановые взаимоотношения двух стран, обогащая их новым практическим содержанием во благо наших народов", - отмечено в тексте. Рахмон пожелал Алиеву крепкого здоровья и новых больших успехов в реализации всех начинаний, а народу Азербайджана - мира, благополучия и устойчивого процветания.

Голосование на выборах в Азербайджане прошло 7 февраля. По данным ЦИК, после обработки протоколов с 93% избирательных участков Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов.