Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем

На предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе президент США также рассказал о встрече с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году пообщался с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

"Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли в руки лондонскую [газету] The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей", - поведал американский лидер в воскресенье на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада). Как уточняет пресс-пул, речь шла о встрече лидеров стран Группы семи в 2021 году в Великобритании.

Ранее сообщалось, что на том же мероприятии в Лас-Вегасе Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

Пресс-пул также информирует, что президент США снова изложил ту же историю о недавней встрече с покойным Колем на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, которое состоялось 7 февраля.

Нынешний американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые на родине шутливо именуют "байденизмами". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности хозяина Белого дома продолжать руководить страной.