Генсек СНГ назвал выборы президента Азербайджана конкурентными и альтернативными

Сергей Лебедев отметил, что победу Ильхама Алиева обеспечил его неоспоримый авторитет

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента, которые прошли 7 февраля в Азербайджане, были конкурентными и альтернативными. Убедительную победу действующего президента Ильхама Алиева обеспечил его неоспоримый авторитет среди граждан, заявил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий на этих выборах миссию наблюдателей от Содружества.

"Выборы были альтернативными, конкурентными. Это главное. Одним из критических обвинений в адрес организаторов выборов на пространстве СНГ периодически является обвинение в том, что выборы неконкурентные, нет альтернативы. Здесь альтернатива была. Семь кандидатов. Все люди достойные", - сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что наблюдатели от СНГ изучили биографии и программы всех семи кандидатов. "Программы солидные, взвешенные, направленные на дальнейшее развитие Азербайджана, укрепление мира, стабильности в регионе. Конкуренция была, альтернатива для избирателей была", - отметил Лебедев.

По его словам, авторитет Алиева, выдвигавшегося на пятый срок, неоспорим, что и обеспечило результат голосования. "Убедительная победа, очевидная, она была ожидаема. Здесь ничего удивительного нет. <...> Я бы не делал из этого сенсацию и повод для критики", - подчеркнул генсек СНГ.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более с чем 93% избирательных участков. По этим данным, Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов.

На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.