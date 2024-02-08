Токаев поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана

Президент Казахстана отметил, что итоги голосования стали свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева

АСТАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене", - говорится в сообщении.

Токаев пожелал президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа.

"В свою очередь лидер Азербайджана поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более с чем 93% избирательных участков. По этим данным, Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов.

На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.