Президент Сенегала объявил о начале процесса примирения в стране

Маки Саль дал указание принять меры для ускорения общественной жизни в целях подготовки предстоящих президентских выборов

ХАРАРЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль объявил о решении начать поиск путей и средств для осуществления процесса примирения в стране ради сохранения и укрепления стабильности. Об этом сообщило сенегальское APS.

"Глава государства принял решение приступить к поиску путей и средств осуществления эффективного процесса примирения ради сохранения и укрепления стабильности в стране", - цитирует агентство коммюнике администрации президента.

Саль дал указание министру юстиции принять необходимые меры, чтобы успокоить общественную жизнь и приступить к национальному диалогу в целях подготовки предстоящих президентских выборов. Подробности процесса примирения в коммюнике не приводятся, отмечает агентство.

8 февраля в Абудже в Нигерии планируется провести заседание совета посредничества и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на министерском уровне по ситуации в Сенегале.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым заявки некоторых политиков на участие в выборах были отвергнуты. Создания такой комиссии потребовала Сенегальская демократическая партия, заявка кандидата которой - Карима Вада - была отклонена по причине наличия у него двойного гражданства. Партия обвинила в коррупции некоторых членов конституционного совета, которым было поручено проверить кандидатуры. Саль назвал это открытым конфликтом и причиной переноса выборов - решения, к которому он пришел после консультаций с премьер-министром, парламентом, руководителями других органов власти.

Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря этого года и продлил полномочия действующего президента, которые должны были завершиться 2 апреля. Обсуждение законопроекта сопровождалось бурными протестами депутатов от оппозиции. При голосовании проправительственную фракцию поддержала часть оппозиции, которая заявила о необходимости сохранения в стране стабильности.