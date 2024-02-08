Болгария намерена участвовать в международном расследовании по Украине

В стране начали инициировать поправки в уголовный кодекс в части военных преступлений

СОФИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Болгарии инициируют поправки в уголовный кодекс в части военных преступлений, преступлений против мира и человечности, чтобы иметь возможность возбуждать и расследовать уголовные дела, связанные с конфликтом на Украине. Об этом в интервью изданию Mediapool сообщил министр юстиции республики Атанас Славов.

"Мы хотим изменить часть уголовного кодекса, посвященную военным преступлениям, преступлениям против мира и человечности, а также включить в нее новый текст, касающийся "агрессии", чтобы полностью охватить стандарты Римского статуса. Наша цель - иметь возможность возбуждать уголовные дела, используя универсальную юрисдикцию, за совершенные военные преступления и преступления против мира и человечности на Украине", - заявил Славов. По его словам, это будет "актом поддержки международных усилий" по расследованию действий России на Украине.

Министр отметил, что в Болгарии сейчас находится много украинских беженцев, которые могли бы дать показания и помочь будущему международному расследованию. "Я был бы рад, если бы такой шаг помог будущему международному расследованию международного трибунала и Болгария бы активно в этом участвовала", - сказал он.