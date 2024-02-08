Генсек СНГ заявил, что выборы президента Азербайджана прошли в соответствии с конституцией

По словам Сергея Лебедева, у всех наблюдателей сложилось мнение, что выборы прошли организованно, четко и конкурентно

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и демократическими принципами. Об этом заявил на пресс-конференции в Баку генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев, возглавлявший миссию наблюдателей от Содружества.

"Внеочередные выборы президента, которые состоялись в Азербайджане 7 февраля, прошли в соответствии с конституцией, избирательным кодексом республики и соответствовали принципам проведения демократического волеизъявления", - озвучил Лебедев выводы миссии.

По его словам, на наблюдателей произвела впечатление "высокая явка граждан". "На многих участках мы видели очереди из избирателей, наблюдали четкую работу членов избирательной комиссии. Мы обратили внимание на энтузиазм избирателей, который наблюдался в беседах с наблюдателями. У всех наблюдателей сложилось общее мнение, что выборы прошли организованно, четко, конкурентно", - добавил Лебедев.