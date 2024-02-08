В Эфиопии назначили новых вице-премьера и главу МИД

Ими стали Темесген Тируне и Тайе Ацке Селассие соответственно

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральный парламент Эфиопии единогласно одобрил назначения в правительстве страны, утвердив на посту заместителя премьер-министра Темесгена Тируне, а на должности министра иностранных дел Тайе Ацке Селассие. Об этом сообщил эфиопский телеканал Fana, добавив, что министерство здравоохранения возглавил Мекдес Даба.

Все кандидатуры представил на утверждение парламента премьер-министр Абий Ахмед, добавляет телеканал.

Темесген Тируне с 2000 года является генеральным директором Национальной службы разведки и безопасности, а Тайе Ацке Селассие был советником главы правительства по внешней политике.