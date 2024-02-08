В Австралии отказались отдать списанные вертолеты для ремонта и передачи Украине

Представитель министерства обороны страны заявил, что MRH-90 Taipan будут экологически безопасным способом утилизированы

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Минобороны Австралии утилизирует все списанные вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на предложение австралийских ветеранов самостоятельно отремонтировать часть машин и передать их Украине. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой не представителя оборонного ведомства.

"Демонтаж вертолетов MRH-90 продвинулся далеко, и в настоящий момент у нас нет ни одной машины в рабочем состоянии. Процесс пока не завершен, но все вертолеты будут экологически безопасным способом утилизированы", - заявил представитель министерства обороны, отметив, что значительная часть деталей списанных вертолетов, включая секции корпусов, уже продана компаниям, эксплуатирующим подобные машины.

Это заявление представителя оборонного ведомства прозвучало в ответ на предложение группы ветеранов австралийской армии "добровольно восстановить часть списанных вертолетов, чтобы отправить их на Украину". Бывший военнослужащий ВС Австралии Крис Мур, представляющий группу, сообщил, что они "готовы самостоятельно и добровольно отремонтировать любой из списанных вертолетов, с которого не сняты детали, необходимые для возвращения в воздух".

Австралия заявила о досрочном прекращении эксплуатации MRH-90 Taipan в сентябре 2023 года, это произошло после аварии такого вертолета, повлекшей гибель четырех военнослужащих. В декабре прошлого года Киев официально попросил у Канберры передать ему все 45 списанных вертолетов. Отказа на эту просьбу не последовало, однако в январе текущего года австралийское Минобороны заявило, что все воздушные суда уже демонтированы и "вернуть их в рабочее состояние не представляется возможным". В ведомстве также напомнили, что общий объем помощи, направленной Канберрой Киеву, превышает 910 млн австралийских долларов (около $610 млн).