Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков радикалов в боях в секторе Газа

ЦАХАЛ продолжает интенсивные операции в террористических центрах на западе Хан-Юниса

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили десятки вооруженных радикалов в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа - прим. ТАСС) войска ЦАХАЛ выявили и уничтожили более 20 террористов в ходе наступательных операций на террористические объекты", - говорится в сообщении. Кроме того, в этом районе "военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили двух террористов в ближнем бою", а также "прицельным огнем уничтожили террориста, находившегося на крыше школы". "Войска ЦАХАЛ продолжают интенсивные операции в террористических центрах на западе Хан-Юниса. За минувшие сутки военнослужащие задержали десятки лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в том числе двух террористов, участвовавших в резне 7 октября", - добавили в пресс-службе.

"На севере сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ходе различных столкновений в течение дня уничтожили 10 террористов", - продолжили военные. В этом районе "террористы обстреляли танк противотанковыми ракетами", после чего "военные засекли стрелявших по ним террористов и направили истребитель ЦАХАЛ, который ударом с воздуха уничтожил террористический отряд", сообщили в пресс-службе. "Во время сбора разведывательной информации на севере сектора Газа войска ЦАХАЛ засекли террористический отряд, который пытался доставить технологические системы террористической организации ХАМАС, - добавили в пресс-службе. - Войска активировали дрон, при помощи которого уничтожили террористический отряд".

"В центральной части сектора Газа за прошедшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили несколько террористов. В ходе одного из инцидентов войска нанесли удар по военному объекту ХАМАС и убили четырех террористов", - указали также в армейском ведомстве.