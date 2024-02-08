Депутат Рады назвал новый законопроект об ужесточении мобилизации обманом людей

По словам Алексея Гончаренко, инициатива фактически делает невозможной демобилизацию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, который накануне приняла в первом чтении Верховная рада, является обманом людей, поскольку фактически делает невозможной демобилизацию. Такое мнение высказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Этот документ - это обман людей. Оставлять норму про демобилизацию после 36 месяцев службы только после решения ставки [верховного главнокомандующего] означает не отпускать людей никогда. Это означает, что вы не хотите никакой демобилизации и таким образом пытаетесь обдурить людей", - написал он в Telegram-канале.

Гончаренко высказал мнение, что демобилизация должна быть безусловной после истечения определенного срока службы. Он призвал местные законодательные органы обратиться к Верховной раде с требованием скорректировать норму.

Верховная рада в среду приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации. Оппозиция (фракции Петра Порошенко и Юлии Тимошенко) выступила против него, ссылаясь на неконституционность некоторых норм, и высказала намерение бороться за внесение в него существенных изменений ко второму чтению, которое состоится 22-23 февраля. Гончаренко входит в партию "Европейская солидарность" Порошенко.