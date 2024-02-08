Польский генерал исключил возможность военного конфликта РФ и НАТО в 2025 году

По мнению советника министра обороны республики Мечислава Бенека, могут усилиться попытки дестабилизации границы с Европейским союзом и альянсом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конвенциональная война между блоком НАТО и Россией в 2025 г. невозможна. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Radio Zet советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек.

"Исключаю возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По мнению генерала, "другие формы войны - гибридной, попытки дестабилизации границы с Европейским союзом и с НАТО - могут сейчас усилиться".

Вооруженные действия, которые идут в настоящее время на Украине, могут перейти в действия на территории Молдавии, поэтому Польша "должна укреплять свои оборонительные системы", считает генерал. Проводимые в Европе маневры НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024"), по его мнению, "должны показать" России, что страны альянса - "в готовности".

Бенек начинал свою карьеру в десантных войсках, позже проходил военное обучение в США и Великобритании, служил в польском военном контингенте в Сирии и Ираке.