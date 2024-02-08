СМИ сообщили об отключении интернета в регионах Пакистана в день выборов

МВД страны ранее распорядилось временно приостановить оказание услуг мобильной связи на территории всей республики

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Интернет был отключен в целом ряде регионов Пакистана в день проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), а также в законодательные органы провинций Пенджаб, Синд, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

"Отключения интернета в настоящее время отмечаются во многих регионах Пакистана в дополнение к перебоям в мобильной связи", - приводит издание заявление международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

Как сообщалось ранее, МВД Пакистана распорядилось временно приостановить оказание услуг мобильной связи на территории всей исламской республики. Согласно заявлению ведомства, решение о "временной приостановке предоставления услуг мобильной связи" принято в связи "с ухудшением ситуации с безопасностью" в стране. Подобные "меры безопасности необходимы для поддержания правопорядка и борьбы с потенциальными угрозами", подчеркнули в ведомстве.

Комментируя отключение интернета, главный избирательный комиссар Сикандар Султан Раджа заявил, что Пакистанская комиссия по выборам не намерена обращаться по этому поводу в МВД. "Если мы попросим их включить мобильную связь и произойдет террористический акт, кто будет нести за это ответственность?" - задается он вопросом. Согласно сообщению комиссии по выборам, она не опирается на интернет в работе.

Выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные органы начались в Пакистане в 08:00 (06:00 мск) и продлятся до 17:00 (15:00 мск). Наиболее перспективными политическими объединениями в контексте предстоящих выборов являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.