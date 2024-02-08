В Раде пообещали пересмотреть несколько положений законопроекта о мобилизации

Руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что это необходимо для того, чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Несколько положений нового законопроекта об ужесточении мобилизации, принятого накануне в первом чтении, планируется пересмотреть. Как сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, это необходимо для того, чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.

"Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - написал он в Telegram-канале.

Арахамия утверждает, что депутаты также намерены пересмотреть положения законопроекта, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними. "В отношении людей с инвалидностью и тех, кто за ним ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства", - сообщил он о намерении. Кроме того, глава фракции добавил, что в профильном комитете будут "искать компромисс" относительно аспирантов. В соответствии с новым законопроектом аспирантов, обучающихся на контрактной основе, можно будет призвать на службу.

"Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта", - отметил Арахамия.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации, и 25 декабря правительство внесло в Раду соответствующий законопроект. Документ вызвал резкую критику и был отправлен на доработку.

Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первой версией. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки банковских счетов. Любые консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Отменяется отсрочка от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).