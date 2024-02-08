Премьер Польши раскритиковал сенаторов США, проголосовавших против помощи Киеву

Дональд Туск заявил, что экс-президент США Рональд Рейган "перевернулся бы в гробу"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев, которые выступили против предусматривающего помощь Украине пакетного законопроекта, и заявил, что экс-президент США (1981-1989) Рональд Рейган "перевернулся бы в гробу". Так глава польского правительства отреагировал на итоги процедурного голосования по законопроекту в Сенате Конгресса США.

"Дорогие сенаторы-республиканцы США, Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, перевернулся бы сегодня в гробу. Как вам не стыдно", - написал Туск в X (Twitter).

7 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел первое процедурное голосование в Сенате. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой. Многие сенаторы-республиканцы заявляли, что не поддержат документ. Если бы он прошел первое процедурное голосование, то законодатели приступили бы к его рассмотрению.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что посетит Вашингтон с целью убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву, в необходимости ее продолжения.