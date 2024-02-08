Источник: ЕС не обсуждает введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным

По словам собеседника, для введения ограничительных мер необходима "юридическая база, доказывающая, что физическое или юридическое лицо угрожает и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины"

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

"Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него", - сказал дипломат, комментируя сообщение еженедельника Newsweek о том, что Карлсон может попасть под санкции ЕС.

По словам источника, для введения Евросоюзом ограничительных мер против кого-то необходима "юридическая база, доказывающая, что физическое или юридическое лицо угрожает и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины". "Каких-либо серьезных оснований на данном этапе для включения этого журналиста в черный список у нас нет", - добавил он.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщило, что американский журналист Такер Карлсон может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. По словам евродепутата и экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, интервью с российским лидером может превратить Карлсона в мишень для законодателей ЕС. Он выразил мнение, что журналист является "рупором бывшего президента Дональда Трампа и Владимира Путина". Верхофстадт добавил, что ЕС вводит санкции против "всех, кто помогает" российскому лидеру.

С Верхофстадтом согласился и бывший депутат Европарламента Луис Гарикано, который заявил Newsweek, что Карлсона отныне нельзя считать репортером, поскольку он стал "пропагандистом".

В свою очередь другой европарламентарий Урмас Паэт, комментируя интервью, заявил, что за пропаганду позиции российских властей "можно попасть в санкционный список". "Это касается, прежде всего, запрета на въезд в страны ЕС", - резюмировал Паэт.

История интервью

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте 9 февраля в 02:00 мск.

Во вторник Карлсон заявил, что теперь будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, все предыдущие интервью которого в американских СМИ не имеют отношения к журналистике, а являются пропагандой.