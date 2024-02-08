Politico: разведка США предупреждала о риске удара БПЛА по их базе на Ближнем Востоке

Также разведка докладывала о возможности ударов по силам США непосредственно в Иордании

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы США предупреждали о высоком риске атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке за несколько месяцев до удара беспилотника по базе на сирийско-иорданской границе, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в разведсообществе США.

По информации издания, представители Пентагона и разведки США с начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года предупреждали о рисках атак на силы США - на брифингах для законодателей в Конгрессе и негласно. В особенности их беспокоила возможность атак беспилотников иранского производства на американских военных. Также разведка докладывала о возможности ударов по силам США непосредственно в Иордании.

Источники издания в американской разведке утверждают, что для совершения атак шиитские группировки используют беспилотники иранского производства, которые трудно обнаружить из-за их размера и других особенностей. Представители американского военного ведомства, по сведениям газеты, признавали несовершенство собственных систем противовоздушной обороны, установленных на военных объектах США на Ближнем Востоке. В частности, военная база в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, по информации источников в Пентагоне, не была оснащена средствами, способными сбивать беспилотники. Газета утверждает, что с октября 2023 года было совершено более 160 атак на американских военнослужащих в Сирии, Ираке и Иордании, однако большую часть нападений удалось пресечь.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. США и НАТО возложили ответственность за атаку на вооруженные шиитские группировки, которые, по их мнению, поддерживает Тегеран. 30 января президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по базе.

В ночь на 3 февраля, по данным Центрального командования ВС США, в ответ на атаку американской военной базы на границе Иордании и Сирии американская авиация нанесла серию ударов по позициям входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии, поразив более 85 целей.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.