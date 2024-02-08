Польша намерена укрепить защитную стену на границе с Белоруссией

По словам польских пограничников, нелегальные мигранты раздвигали прутья обычными автомобильными домкратами и через образовавшиеся щели проникали на территорию страны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Польши совместно со службой пограничной охраны намерено укрепить защитную стену на польско-белорусской границе. Об этом заявил телеканалу TVP глава МВД Польши Марцин Кервиньский.

"Вместе с комендантом (командующим - прим. ТАСС) пограничной охраны мы работаем над решениями, которые укрепили бы стену на польско-белорусской границе", - сказал он.

Министр не согласился с утверждением ведущего программы, что в настоящее время эта стена "дырявая, как решето", но признал, что удачные попытки ее преодоления имеют место. "Прошу вспомнить, что говорили политики [бывшей правящей партии Польши] "Право и справедливость" о том, что ни один нелегальный мигрант не преодолеет этой стены. Потом, однако, выяснилось, что таких переходов очень много", - сказал Кервиньский.

Главным недостатком стены он назвал возможность "раздвинуть прутья", сделанные из алюминия, и предположил, что укрепить прутья решетки можно будет "специальными зажимами". По сообщениям польских пограничников, нелегальные мигранты раздвигали прутья обычными автомобильными домкратами и через образовавшиеся щели проникали на территорию Польши.

Строительство защитной стены завершилось в 2022 году. Ее длина составила 186 км, высота - 5,5 м. Сверху барьер увит колючей проволокой и оснащен сотнями всепогодных видеокамер, прожекторов и датчиков движения. В 2023 году было зафиксировано около 26 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Польшу. С декабря их число значительно сократилось.