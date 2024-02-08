СМИ: Израиль готов позволить лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

По данным телеканала NBC News, идея дерадикализации системы управления в секторе Газа обсуждается с ноября 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Израиль готов позволить лидеру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и руководителю военного крыла ХАМАС Мухаммеду ад-Дейфу покинуть анклав в обмен на освобождение всех заложников и смену руководства в секторе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников.

По словам одного из них, руководство страны "не будет возражать, если Синвар покинет сектора Газа, как когда-то [бывший палестинский лидер Ясир] Арафат покинул Ливан". Источник отметил, что Израиль "позволит этому случиться, как только все заложники будут освобождены". Другой собеседник телеканала отметил, что идея дерадикализации системы управления в Газе путем изгнания из анклава руководства ХАМАС обсуждается властями Израиля с ноября 2023 года.

В середине 1970-х годов, когда силы Организации освобождения Палестины (ООП) оказались втянуты в ливанскую гражданскую войну, глава организации Ясир Арафат был вынужден покинуть Ливан после того, как в конфликт вмешался Израиль. Штаб-квартира ООП была перемещена в Тунис.