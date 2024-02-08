Си Цзиньпин: КНР столкнулась с трудными задачами реформ и сложной обстановкой в мире

Китайский лидер выступил на приеме в канун наступления года Дракона по традиционному календарю

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Китай столкнулся в год Кролика (2023) с исключительно сложной международной обстановкой и трудными задачами реформ, развития и поддержания стабильности. Об этом, сообщает телеканал CGTN, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в канун наступления года Дракона по традиционному календарю. Мероприятие состоялось в пекинском Доме народных собраний.

"Уходящий год Кролика ознаменовал начало полной реализации руководящих принципов ХХ съезда КПК на всех фронтах", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что страна столкнулась с исключительно сложной международной обстановкой и трудными задачами реформ, развития и поддержания стабильности.

От имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Госсовета КНР он поздравил с праздником сограждан всех этнических групп, соотечественников в Гонконге, Макао и на Тайване, а также китайцев за рубежом.

"Мы объединили силы, полученные в результате модернизации Китая, учитывали как внутренние, так и международные императивы, преодолели многочисленные трудности и вызовы, добились значительного прогресса на новом пути к превращению Китая в современную социалистическую страну во всех отношениях", - сказал Си Цзиньпин.

На мероприятии председательствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян. В мероприятии также приняли участие члены высшего руководства Китая - Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си и Хань Чжэн.

Новый год Дракона по китайскому традиционному календарю наступает 10 февраля.