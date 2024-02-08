Европарламент выразил обеспокоенность в связи с угрозами демократии в Греции

В частности, парламентарии выразили протест в связи с отсутствием прогресса в расследовании убийства греческого журналиста Йоргоса Караиваза в апреле 2021 года

АФИНЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) выразил обеспокоенность по поводу угроз демократии и верховенству закона в Греческой Республике. В ответ источники в греческом правительстве заявили, что политически мотивированная группа евродепутатов клевещет на Грецию.

По информации греческого телеканала ERT-news, ЕП принял резолюцию при поддержке 330 голосов (254 депутата проголосовали против, 26 воздержались), в которой "выражается серьезная обеспокоенность по поводу очень серьезных угроз демократии, верховенству закона и основным правам в Греции". В частности, парламентарии выразили протест в связи с отсутствием прогресса в расследовании убийства греческого журналиста Йоргоса Караиваза в апреле 2021 года.

В афинском районе Алимос преступники застрелили Караиваза, который многие годы вел репортажи на криминальные темы. Неизвестные, приехавшие на мотоцикле, устроили засаду у дома репортера и выпустили в него как минимум шесть пуль. По другим данным, на месте преступления было найдено 17 гильз. В апреле 2023 года греческая полиция арестовала двух греков, обвиняемых в убийстве Караиваза, и пообещала довести расследование до конца.

ЕП обеспокоен тем, что журналисты сталкиваются с физическими угрозами и словесными нападениями (в том числе со стороны высокопоставленных политиков). Также парламентарии отметили, что в частную жизнь журналистов вторгаются с помощью шпионского программного обеспечения, против них подают оскорбительные судебные иски, в том числе со стороны близких к премьер-министру людей.

Европарламентариев беспокоит вопрос о независимости Национального совета по телерадиовещанию Греции, концентрация СМИ в руках олигархов и распределение государственных субсидий. ЕП указал на чрезмерное применение силы полицией и низкое качество последующих расследований и судебных решений, обвинения в коррупции, длительность судебных разбирательств и потенциальные конфликты интересов, включая проникновение организованной преступности в полицию.

Обращение с мигрантами и их систематическое выдворение из страны, клеветнические кампании и судебное преследование правозащитников также были упомянуты в тексте парламентариев. Кроме того, они заявили, что парламентское расследование железнодорожной катастрофы в местечке Темпи в 2023 году, похоже, лишено политической беспристрастности. Парламентарии выразили обеспокоенность в связи с отказом большинства членов греческого парламента, принадлежащих к правящей партии, провести расследование в отношении двух бывших министров транспорта, как того требует Европейская прокуратура.

Расследование крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы, которая произошла в ночь на 1 марта 2023 года в местечке Темпи недалеко от города Лариса и унесла жизни 57 человек, все еще продолжается. В ноябре прошлого года греческий парламент проголосовал за создание собственной комиссии по расследованию.

Как отмечается в резолюции, Европейская комиссия должна использовать все доступные инструменты для устранения случаев нарушения ценностей ЕС в Греции.

В Греции говорят о клевете со стороны европарламентариев

Источники в греческом правительстве отреагировали на резолюцию заявлением о наличии "политически мотивированной группы депутатов ЕП, которые систематически клевещут на Грецию при каждой возможности".

Правительственные источники назвали этот текст олицетворением "популизма и дезинформации", отметив, что его авторы "превращают Брюссель в политическую арену, к сожалению, подрывая доверие к Европейскому парламенту". "Речь идет о попытке дискредитировать Грецию заявлениями о рисках и спекуляциях, которые не подтверждаются официальными данными и институциональными шагами, предпринятыми в последние годы по модернизации и защите институтов в нашей стране", - подчеркнули греческие правительственные источники.