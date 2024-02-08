В Финляндии заявили, что пограничники находятся в контакте с РФ

Представитель финской погранохраны Марко Саарекс сообщил, что ситуация с мигрантами на границе обсуждается

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Пограничники Финляндии и России находятся в постоянном контакте на различных уровнях, ситуация с мигрантами на границе обсуждается. С таким утверждением выступил представитель финской погранохраны Марко Саарекс в комментарии газете Ilta-Sanomat.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

"Я не знаю, что она имеет в виду, но финские и российские пограничные службы находятся в постоянном контакте в соответствии с соглашениями о пограничном контроле", - утверждал Саарекс. Между Финляндией и Россией работают четыре пограничных комиссара, которые общаются друг с другом "по мере необходимости", сказал он. Также функционирует рабочая группа, созданная на межгосударственном уровне, и ее заседание пройдет в первом квартале этого года, добавил Саарекс.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. За осень прибыли более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства республики все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября.

Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.