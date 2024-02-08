В Сеуле не согласились с российской оценкой причин напряженности вокруг КНДР

По оценке южнокорейской стороны, КНДР в течение последних 30 лет совершает провокации и развивает ядерную программу

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи сожалеют о высказываниях посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры, который допустил проведение КНДР нового ядерного испытания в случае продолжения провокаций со стороны США и южнокорейских союзников. Об этом заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, комментируя интервью дипломата агентству ТАСС.

По оценке южнокорейской стороны, КНДР в течение последних 30 лет совершает провокации и развивает ядерную программу. "Сейчас они законодательно закрепили право на превентивный ядерный удар, не стесняются угрожать своим соплеменникам ядерным ударом", - сказал Лим Су Сок.

"Вызывает большое сожаление, что посол РФ в Северной Корее перекладывает ответственность на Республику Корея и США за провокации Северной Кореи, в том числе за ядерные испытания, которое серьезно угрожают миру и стабильности на планете, игнорируя объективную реальность, а также сделал комментарии, оправдывающие провокации Северной Кореи и ее ядерную программу ", - утверждал он.

По его словам, меры южнокорейских властей по укреплению безопасности - это "естественный ответ на угрозы Северной Кореи и ее провокации". Он также заявил о существовании "военной угрозы России и Северной Кореи", которая требует продолжения сотрудничества в сфере безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

В интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что решение КНДР о проведении нового ядерного испытания возможно, если США продолжат предпринимать провокационные шаги в регионе. Мацегора подчеркнул, что Москву беспокоят "непрекращающиеся провокации", которые США со своими южнокорейскими союзниками "фактически в режиме "нон-стоп" проводят в регионе, непосредственно примыкающем к границам КНДР.