Украина показала на выставке в Эр-Рияде дроны, которые применяет против России

На стенде украинской компании NAUDI представлены многоцелевые беспилотники Shark, Mini-Shark, заявленный как разведывательный дрон - корректировщик артиллерии Gor, а также новый барражирующий боеприпас Loki

ЭР-РИЯД, 8 февраля. /ТАСС/. Украина представила на оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде дроны, которые применяет против России, передает корреспондент ТАСС.

На стенде украинской компании NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) на выставке в Эр-Рияде представлены многоцелевые беспилотники Shark, Mini-Shark, заявленный как разведывательный дрон - корректировщик артиллерии Gor, а также новый барражирующий боеприпас Loki.

В описании беспилотника Shark, в частности, указано, что он предназначен для "автономных операций", способен находится в воздухе до 240 минут. Максимальная скорость дрона достигает 150 км/ч. Таким образом, Shark способен преодолевать до 600 км.

Mini-Shark представляет собой уменьшенную версию старшего собрата семейства с заниженными характеристиками и позиционируется как гражданский дрон для мониторинга с массой полезной нагрузки в 400 грамм.

В свою очередь беспилотник Gor оснащен электрическим двигателем, которые обеспечивает практически бесшумный полет. Максимальная полезная нагрузка Gor при этом может доходит до 10,5 кг при продолжительности полета в 2,5 часа.

Барражирующий боеприпас Loki также может применяться для разведки и "проверки систем ПВО". Его максимальная дальность указана в 45+/-2 км. Масса полезной нагрузки - 0,6-1,7 кг.