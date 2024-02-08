СМИ: глава Минфина Израиля распорядился отменить налоговые льготы для БАПОР

По данным радиостанции Kan, документы направлены на согласование в Минюст и МИД страны и, как ожидается, вступят в силу после завершения процедуры

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился отменить налоговые льготы, которые предоставляются Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее информации, три соответствующих распоряжения направлены на согласование в Минюст и МИД Израиля и, как ожидается, вступят в силу после завершения процедуры. БАПОР в настоящее время имеет право на освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на импорт ряда товаров, а также акцизов при приобретении топлива.

Сам Смотрич, комментируя на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) публикацию Kan, написал, что "Государство Израиль не будет предоставлять налоговые льготы помощникам террористов". Газета The Jerusalem Post отмечает, что решение об отмене налоговых льгот для БАПОР в Израиле может вступить в силу в ближайшие дни.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР ввиду подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Агентство было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования для 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.