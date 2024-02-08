ЦАХАЛ сообщил о трех раненных военных в результате обстрелов из Ливана севера Израиля

Пострадавших эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Твое израильских военнослужащих получили ранения в результате ракетных и минометных обстрелов северных районов Израиля из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Сегодня утром были зафиксированы многочисленные запуски [ракет и снарядов] из Ливана по районам Кирьят-Шмона, Биранит и горы Хермон на севере Израиля. В результате обстрелов один солдат ЦАХАЛ был тяжело ранен, еще двое солдат получили легкие ранения. Пострадавшие военнослужащие эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

"В ответ на эти обстрелы истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам и военному лагерю [шиитской организации] "Хезболлах" в районе Хиама на юге Ливана, откуда были зафиксированы запуски по Кирьят-Шмоне", - продолжили в пресс-службе.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам [в Ливане], откуда велся огонь", - добавили военные.