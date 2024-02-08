Израильские власти отпустили более 70 палестинцев через КПП "Керем-Шалом"

Среди них было 19 женщин, сообщило главное управление переходов и границ анклава

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Израильские власти выпустили на свободу более 70 палестинцев, арестованных с начала очередной эскалации конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года. Об этом сообщило главное управление переходов и границ анклава.

По его информации, "освобожден 71 человек, в том числе 19 женщин, ранее арестованных в секторе Газа". Все отпущенные на свободу перешли на территорию анклава через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на границе Израиля с сектором.

1 февраля израильские власти отпустили на свободу 114 задержанных палестинцев, в том числе 4 женщин. Они также были освобождены через КПП "Керем-Шалом".

Информации о том, были ли эти группы освобождены в рамках каких-либо предварительных договоренностей между сторонами конфликта, не приводится.