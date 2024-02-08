Обвинение просит приговорить представителей BYPOL к заключению на срок от 11 до 25 лет

В частности, прокурор попросил суд назначить обвиняемым Александру Азарову 25 лет лишения свободы, Владимиру Жигарю, Игорю Лобову и Матвею Купрейчику

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель на процессе по делу находящихся за рубежом представителей и бывших участников признанной в Белоруссии террористической организации BYPOL просит суд приговорить их к лишению свободы сроком от 11 до 25 лет. Об этом сообщило агентство БелТА.

Прокурор попросил суд назначить обвиняемым Александру Азарову 25 лет лишения свободы, Владимиру Жигарю, Игорю Лобову, Матвею Купрейчику, Олегу Талерчику - по 12 лет колонии. Андрея Остаповича госообвитель просит наказать 11 годами лишения свободы.

Уголовное дело в отношении обвиняемых Минский городской суд начал рассматривать 22 января. Процесс проходит в открытом режиме без участия обвиняемых. Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что шестеро фигурантов дела "в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Ранее Следственный комитет Белоруссии заочно обвинил руководителя организации Александра Азарова в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. По данным СК, в частности, Азаров обвиняется по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), которая предполагает ответственность вплоть до смертной казни. По делу BYPOL также проходят Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик, которым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Белоруссии.

Следственный комитет в сентябре 2023 года начал процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобилизационный план "Перамога". BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране.