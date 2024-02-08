Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Лидеры Китая и России договорились совместными усилиями противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай должны совместными усилиями противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китай и Россия должны активизировать стратегическое сотрудничество, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Лидеры договорились продолжить обмениваться мнениями по стратегическим вопросам.

По информации телеканала, Путин и Си Цзиньпин в ходе разговора "провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам". Главы двух государств договорились продолжать поддерживать тесные контакты в новом году и проводить углубленный обмен мнениями по китайско-российским отношениям и стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как заявил Си Цзиньпин, в отношениях РФ и КНР открываются новые возможности.

Китай и Россия должны совместными усилиями поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек, заявил Си Цзиньпин.

"Китай и Россия должны придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, а также совместными усилиями поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек", - приводит его слова телеканал.

Пекин готов работать с Москвой над укреплением международного многостороннего сотрудничества, заявил председатель КНР.

"Китай активно поддерживает работу России в БРИКС в качестве страны-председателя в 2024 году и готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с РФ", - сообщил он.

Он отметил, что Пекин намерен вместе с Москвой обеспечивать подлинную многосторонность и поддерживать равноправную многополярность мира.