В Швеции заявили о готовности участвовать в операциях в Красном море

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём подчеркнул, что действия, в которых намерена участвовать страна, носят оборонительный характер

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Швеция выразила готовность участвовать в операциях США и ЕС в Красном море. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём после встречи с парламентским комитетом по обороне и внешней политике.

"Позиция шведского правительства заключается в том, что мы должны это сделать, - приводит его слова телеканал SVT. - Главная задача - это защита гражданского судоходства от атак, осуществляемых без разбора повстанцами-хуситами и ставящих под удар жизненно важные части мировой торговли. Мы несем общую ответственность вместе с нашими партнерами".

При этом политик подчеркнул, что операции, в которых намеревается участвовать Швеция, носят оборонительный характер и не ставит целью нападение на какие-либо сухопутные цели.

Впервые о возможности шведского участия в международной коалиции было сказано в январе. Сейчас власти страны сделали очередной шаг в этом направлении.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.