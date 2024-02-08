NYT: США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия на Украину

Причиной обсуждений стала блокировка законопроекта о выделении финансовой помощи Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Вашингтон рассматривает несколько вариантов продолжения поставок вооружений на Украину, в том числе идею заставить европейские страны платить за них. Причиной обсуждений стала блокировка законопроекта о выделении финансовой помощи Украине в Конгрессе США, сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, помощники президента США Джо Байдена пытаются понять, "как платить за вооружения, если Конгресс останется парализованным". Так, план касательно возможного изъятия российских активов в настоящее время находится под вопросом, поскольку его также будет необходимо утверждать в Конгрессе. Поэтому в Белом доме ведутся дискуссии касательно того, чтобы "заставить европейские страны платить за поставки американского оружия и поставлять его Украине". Наряду с ними, по данным газеты, в Вашингтоне обсуждается вариант обмена вооружением между США и третьими странами для их дальнейшей передачи Украине.

Лидеры Евросоюза пообещали в феврале 2023 года поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн. 1 февраля в Еврокомиссии заявили, что Украине поставят новые танки, вертолеты, средства ПВО и 1 млн снарядов к концу 2024 года.

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США 7 февраля не прошел первое процедурное голосование в Сенате. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.