Сийярто обратил внимание Гутерриша на задолженность США перед ООН

По некоторым оценкам, долг США перед всемирной организацией превышает $1 млрд

БУДАПЕШТ, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратил внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на огромную задолженность США перед всемирной организацией. Встреча между ними состоялась в Нью-Йорке, где глава венгерского МИД принимал участие в сессии Генассамблеи ООН.

Сийярто заверил Гутерриша, что Венгрия продолжит поддержку миротворческих усилий Объединенных Наций и внесла свой взнос за 2024 год в бюджет организации, чтобы обеспечить ее нормальную работу. "К сожалению, это сделали не все. Есть большая и богатая страна, которая задолжала ООН сотни миллионов долларов членских взносов, угрожая ее эффективному функционированию", - заявил министр, имея в виду Соединенные Штаты.

"Это совершенно неприемлемо", - добавил он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто сопроводил публикацию фотографиями беседы с Гутерришем.

По некоторым оценкам, долг США перед ООН, накопившийся за последние годы, превышает $1 млрд. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором этой организации, ежегодно выплачивая в ее основной бюджет, а также на деятельность ее специализированных учреждений и миротворческие операции более $10 млрд, или примерно пятую часть всех взносов. Более половины пожертвований являются добровольными. По подсчетам нью-йоркского Совета по международным отношениям, в 2021 финансовом году США предоставили на деятельность ООН и ее структур $12,5 млрд. В минувшие годы американские взносы на деятельность ряда специализированных организаций ООН, в том числе ВОЗ и ЮНЕСКО, были сокращены или полностью приостановлены.

Как указано на сайте ООН, по состоянию на 5 февраля (последние публично доступные данные) взносы в ее основной бюджет за 2024 год уплатили только 43 из 193 входящих в нее государств. В их числе наряду с Венгрией есть такие небольшие страны, как Армения, Исландия, Куба, Тувалу, а из постоянных членов Совета Безопасности ООН - только Великобритания. В то же время в перечне отсутствуют Китай, Россия, США, Франция. По правилам всемирной организации последний срок уплаты членских взносов за 2024 год - 8 февраля.