В Чернигове дерусифицировали 24 улицы

С апреля 2022 года в городе дерусифицировали 77 топонимов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти города Чернигова переименовали 24 улицы и переулка, названия которых связаны с Россией и СССР. Соответствующее решение было принято депутатами местного городского совета в ходе сессии.

"Депутаты Черниговского городского совета проголосовали за переименование еще 24 улиц и переулков", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В частности, улица 1-й Гвардейской Армии станет улицей Национальной гвардии Украины, улица русского ученого Дмитрия Менделеева - улицей советского и украинского артиста Владимира Ивасюка, улица Героя Советского Союза Александра Матросова - улицей казацкого полковника, соратника Богдана Хмельницкого Степана Пободайло, улица русского писателя Ивана Тургенева - улицей Задорожной, улица русского писателя Льва Толстого - улицей советского и украинского режиссера Александра Довженко.

Уточняется, что с апреля 2022 года в городе дерусифицировали 77 топонимов.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.