Белоруссия установила новую погранзаставу на границе с Украиной

Граница оборудована системой сигнализации с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками, инженерными заграждениями

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Открытие новой пограничной заставы состоялось в Брестской области Белоруссии на участке границы с Украиной. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Очередным этапом совершенствования пограничной инфраструктуры на участке Пинского пограничного отряда стало строительство пограничной заставы "Мохро". Это уже не первая погранзастава на белорусско-украинском участке границы. При ее строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу", - приводит агентство слова председателя Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константина Молостова.

Руководитель пограничного ведомства отметил, в зоне ответственности заставы "Мохро" находится участок границы протяженностью 30 км. Граница оборудована системой сигнализации с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками, инженерными заграждениями.

Ранее в ГПК сообщали об усилении границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км, и наращивании там инженерной инфраструктуры. В начале февраля заместитель начальника Гомельской пограничной группы Сергей Свентецкий сообщил о планах ввода в строй в 2024 году обновленного комплекса зданий и сооружений погранзаставы "Новая Гута", а также обновления подразделений на участке Брагинского района.

В белорусском пограничном ведомстве ситуацию на украинской границе в настоящее время оценивают как прогнозируемую и контролируемую. В целях реагирования на военную деятельность на сопредельной территории с белорусской стороны выставлены усиленные пограничные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Для усиления охраны границы задействуются подразделения Вооруженных сил, МВД, сотрудники Комитета государственной безопасности и других силовых ведомств.